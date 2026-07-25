Auch dank Wöber: Dzeko-Verbleib bei Schalke deutet sich an

Ein Verbleib von Edin Dzeko beim FC Schalke 04 dürfte immer wahrscheinlicher werden.

Im vergangenen Winter wechselte der bosnische Routinier zum Klub von Miron Muslic, sein Vertrag lief allerdings am Ende der Saison aus.

Bei den Schalkern besteht wohl schon länger der Wunsch, mit dem 40-Jährigen auch in die Bundesliga zu gehen. Der große Knackpunkt war aber das Gehalt.

Warum Wöber eine Rolle spielen könnte

Wie Sportvorstand Frank Baumann am Donnerstag gegenüber "Sky" erklärte, sei man im Austausch mit Dzeko. Es gehe aber um vertragliche Dinge. "Da kann ich aber nicht abschätzen, ob man am Ende des Tages zusammenkommt und eine Einigung findet oder eben nicht. Es ist nach wie vor beides möglich."

Wie "Sky"-Reporter und Schalke-Insider Dirk große Schlarmann berichtet, hat sich nun einiges bewegt: "Aktuell würde ich davon ausgehen, dass zu 80, vielleicht sogar 90 Prozent der Dzeko-Deal mit Schalke in den kommenden Tagen über die Bühne gehen kann."

Das könnte auch mit der Verpflichtung von Maximilian Wöber zusammenhängen. Der ÖFB-Verteidiger kam ablösefrei - und soll insgesamt deutlich günstiger als andere Kandidaten sein. Dadurch gebe es nun einen größeren finanziellen Spielraum für die Dzeko-Verlängerung.