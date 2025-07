Niederländischer Nationalspieler vor Wechsel zu Napoli

Nach Johan Bakayoko wird PSV Eindhoven wohl den nächsten Offensivstar verlieren.

Noa Lang steht kurz vor einem Wechsel zu SSC Napoli. Wie unter anderem Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, soll der 26-jährige Flügelspieler bereits den Medizincheck in der süditalienischen Stadt absolviert haben.

Die Ablösesumme beläuft sich auf knapp 28 Millionen Euro.

Der 14-fache niederländische Nationalspieler war 2023 für 12,5 Millionen Euro von Club Brügge in die Philip-Stadt gewechselt. In seiner Zeit in Eindhoven wurde Lang zweimal niederländischer Meister, ihm gelangen in 63 Einsätzen, 19 Tore und 14 Vorlagen.

PSV hat einem Abgang von Lang bereits vorgegriffen und Ruben van Bommel als Nachfolger präsentiert.

Der Sohn vom ehemaligen Bayern-Kapitän Mark van Bommel wechselt für die vereinsinterne Rekordsummer von 15,8 Millionen Euro von AZ Alkmaar zu PSV.

🔵✍🏻 Noa Lang, completing his medical as new Napoli player after deal sealed with PSV Eindhoven days ago.



Up next: Sam Beukema on Wednesday, joining from Bologna. pic.twitter.com/ZYu9alebxz