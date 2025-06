Lazio Rom hat wohl neuen Trainer gefunden

Das Trainerkarussell in Italien nimmt weiter Fahrt auf: Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass Massimiliano Allegri das Kommando bei der AC Milan und Gian Piero Gasperini die Verantwortung bei der AS Roma übernimmt, scheint nun auch Lazio Rom einen neuen Cheftrainer gefunden zu haben.

Dabei soll der neue Trainer ein alter Bekannter sein. Denn Maurizio Sarri war bereits von 2021 bis 2024 beim Hauptstadtklub als Coach tätig.

Im Gespräch ist ein Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr, sofern sich Lazio in einem der beiden Jahre für die Champions League qualifiziert.

Zweite Amtszeit bei Lazio

Der 66-Jährige war erst im März 2024 nach dem Champions League-Aus gegen Bayern München bei Lazio Rom zurückgetreten.

Sein größter Erfolg in seiner ersten Amtszeit war der Vizemeistertitel in der Saison 2022/23. Die Spielzeit war nach dem letzten Meistertitel zur Saison 1999/2000 auch die erfolgreichste Spielzeit in der Serie A. Nun scheint eine Rückkehr bevorzustehen.

Stadt steht Kopf! Die besten Bilder der Napoli-Meisterparty