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Ex-Rapidler Mert Müldür winkt Serie-A-Toptransfer

Ein Topverein aus Italien hat es auf den türkischen Nationalspieler abgesehen, der bei Rapid groß wurde.

Ex-Rapidler Mert Müldür winkt Serie-A-Toptransfer Foto: © IMAGO / Every Second Media
Textquelle: © LAOLA1
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Mert Müldür wechselte 2019 vom SK Rapid zu Sassuolo in die Serie A. 2023 zog es den türkischen Nationalspieler weiter zu Fenerbahce.

Jetzt könnte der 27-Jährige nach Italien zurückkehren, laut "Tuttomercato Roma" interessiert sich mit AS Roma ausgerechnet ein Topklub für den gebürtigen Wiener.

Derzeit bereiten sich die Türken auf das Retourspiel gegen Gornik Zabrze in der CL-Quali vor (Hinspiel: 1:0-Sieg). Wird die Hürde übersprungen, würde vermutlich Sturm Graz (Hinspiel: 4:0-Sieg gegen Hearts) in der 3. Runde warten.

Roma spielt CL

Müldür hat am Bospurus nur mehr ein Jahr Vertrag und einen Marktwert von sieben Millionen Euro. In Rom würde definitiv CL-Fußball auf den Rechtsverteidiger warten, die Hauptstädter wurden letzte Saison Dritter.

Cousin Mirhat Müldür gelang erst kürzlich der Schritt in den Profifußball. Der 19-Jährige wechselte vom Wiener Stadtligisten 1. Simmeringer SC zum türkischen Drittligisten Iskenderunspor.

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