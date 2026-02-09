Juve-Trainer Spalletti nach Interview-Kuss in der Kritik

Clamorosa scena a Torino: durante un suo discorso oratorio Luciano Spalletti bacia la giornalista di Dazn Federica Zille— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) February 8, 2026
pic.twitter.com/4VrK7WfvvL
-
Fast 12 Jahre später: Als Markovic noch ein Schulkind warAnsakonferenz
-
GAK-Ärger: Kein Tor! Wo war das Foul?Ansakonferenz
-
Wird die Bundesliga 2026 noch verrückter?Ansakonferenz
-
Reaction: Andreas Weimann wechselt zum SK Rapid!Ansakonferenz
-
Sporting Lissabon - AVS FutebolFußball - Sonstiges
-
AD Fafe - SC Uniao TorreenseFußball - Sonstiges
-
Reaction: Demir-Rückkehr zu Rapid!Ansakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Kurt SvobodaStammtisch
-
Ansakonferenz: Das Bundesliga Auswärtstrikot-Ranking 2025/26Ansakonferenz
-
So viel cashen Salzburg und Sturm im Europacup abEuropacöp