Entwarnung! DFB-Pokal-Topspiel kann stattfinden

Das Topspiel im DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Bayern München und RB Leipzig am Mittwochabend wird wohl stattfinden können. Das berichten nun deutsche Medien wie "Sky" und "Bild".

Die Austragung des Spiels in der Münchner Allianz-Arena war davor unsicher gewesen, Grund war ein angekündigter Streik des öffentlichen Nahverkehrs in München (mehr dazu >>>).

Nun scheint der Austragung und dem Kampf um ein Halbfinal-Ticket nichts mehr im Wege zu stehen. Bereits fix qualifiziert für dieses sind Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart, Hertha BSC und der SC Freiburg kämpfen in einer weiteren Partie am Mittwoch um den Platz unter den letzten vier.