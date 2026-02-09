FC Bayern München FC Bayern München FCB RB Leipzig RB Leipzig RBL
Mittwoch 20:45 Uhr
NEWS

Entwarnung! DFB-Pokal-Topspiel kann stattfinden

Die Viertelfinal-Partie zwischen Bayern München und RB Leipzig stand davor wegen eines Streiks auf der Kippe.

Das Topspiel im DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Bayern München und RB Leipzig am Mittwochabend wird wohl stattfinden können. Das berichten nun deutsche Medien wie "Sky" und "Bild".

Die Austragung des Spiels in der Münchner Allianz-Arena war davor unsicher gewesen, Grund war ein angekündigter Streik des öffentlichen Nahverkehrs in München (mehr dazu >>>).

Nun scheint der Austragung und dem Kampf um ein Halbfinal-Ticket nichts mehr im Wege zu stehen. Bereits fix qualifiziert für dieses sind Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart, Hertha BSC und der SC Freiburg kämpfen in einer weiteren Partie am Mittwoch um den Platz unter den letzten vier.

International
Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga
