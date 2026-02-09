NEWS

WAC-Profi nach Rot gegen GAK gesperrt

Sulzner musste nach einem Foul den Platz bereits nach elf Minuten verlassen.

Sperre steht fest!

WAC-Profi Marco Sulzner ist am Montag vom Strafsenat der ADMIRAL Fußball-Bundesliga wegen rohen Spiels zu einer Sperre von zwei Partien verurteilt worden. Ein Spiel wurde dem Mittelfeldakteur aber bedingt nachgesehen.

Sulzner war am Sonntag beim Heim-2:2 der Lavanttaler gegen den GAK nach einem Foul an Mathias Flaga bereits in der elften Minute ausgeschlossen worden.

Der 22-Jährige verpasst somit das Duell mit Blau-Weiß Linz am Sonntag (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker).

