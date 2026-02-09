"Inakzeptabel" - Ex-WAC-Kicker zerlegt Klose-Truppe

Nach einer 1:2-Pleite gegen Paderborn befindet sich der 1. FC Nürnberg unter der Leitung von Miroslav Klose mit 26 Punkten auf Rang zehn im Tabellenmittelfeld der 2. Deutschen Bundesliga. Die Sorgen sind aber durchaus groß, nur vier Punkte trennen den Klub vom Relegationsplatz.

Besonders sauer über die Darbietung gegen Paderborn war Ex-WAC-Kicker Luka Lochoshvili, der per Traumtor nur mehr das 1:2 für die Klose-Truppe machen konnte.

Lochoshvili schimpft über Auftritt

"Ich bin sehr enttäuscht. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir keine Einstellung, keine Gier. Es war inakzeptabel. Wir haben sehr schlecht gespielt", wird der 27-Jährige von der "Bild" zitiert.

Der Georgier findet klare Worte: "Wir müssen aggressiver in den Zweikämpfen sein, gieriger in den Duellen. Diese kleinen Dinge sind letztlich das Entscheidende, und das haben wir in der ersten Halbzeit nicht getan. Paderborn zog so das Spiel auf seine Seite. Noch einmal: Das war inakzeptabel!"

Dass man noch in den Abstiegskampf geraten könnte, ist alles andere als erfreulich für den Klub des Ex-Altach-Trainers. Lochoshvili meint: "Es ist wirklich schlecht, dass wir da unten stehen. Ich hoffe, wir können das schon bald korrigieren."