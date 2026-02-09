Ex-Sturm-Coach El Maestro unterschreibt in Saudi-Arabien

Neuer Job für Ex-Sturm-Coach Nestor El Maestro!

Der 42-Jährige heuert in der Saudi Pro League bei Al-Najma an. Das verkündete der Klub am Sonntag.

Der Engländer war zuletzt bei Debrecen in Ungarn tätig, musste nach gelungenem Klassenerhalt im vergangenen Sommer allerdings gehen.

Erneut sind seine Qualitäten im Kampf um einen Klassenverbleib gefragt. Sein neuer Klub ist aktuell mit fünf Punkten aus 20 Spielen Letzter, auf das rettende Ufer fehlen sieben Punkte.