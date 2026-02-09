NEWS

VAR-Rückblick widerspricht GAK-Coach Feldhofer

Der VAR machte dem Rückblick zufolge einen Fehler, am Ende sei aber die richtige Entscheidung gestanden. GAK-Coach Ferdinand Feldhofer sah dies anders.

VAR-Rückblick widerspricht GAK-Coach Feldhofer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Aufregung nach dem 2:2 des GAK beim WAC war groß. Die Steirer konnten trotz langer Überzahl nur einen Punkt aus dem Lavanttal entführen.

Nach dem Spiel schimpfte GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer bei "Sky" über einen nicht gegebenen Treffer in Minute 41 von Leon Klassen, lieferte sich im Interview ein verbales Fernduell mit WAC-Goalie Nikolas Polster >>>

Der Treffer wurde aufgrund eines leichten Remplers von Murat Satin gegen Polster vom Schiedsrichter einkassiert. Der VAR schaltete sich zwar ein, die Entscheidung blieb aber bestehen.

VAR-Eingriff war Fehler

"Das war kein Foul", meinte Feldhofer. Der VAR-Rückblick widerspricht: "In den Minuten 37 und 41 ist erkennbar, dass sich der GAK-Spieler #7 bei einem Eckstoß jeweils bewusst in den Weg stellt und so den Torhüter mit einem Körperkontakt von einer möglichen Abwehrhandlung wegblockt. Dieses absichtliche Blocken stellt ein Vergehen dar, welcher der Schiedsrichter korrekterweise in beiden Situationen ahndet."

Der Eingriff des Videoschiedsrichters sei demnach ein Fehler gewesen. "Der VAR sollte die in Minute 41 am Spielfeld getroffene Entscheidung bestätigen", heißt es.

Auch die Rote Karte an WAC-Kicker Marco Sulzner in Minute elf wurde vom VAR-Rückblick bestätigt. An der hatte aber ohnehin niemand etwas auszusetzen.

Mehr zum Thema

"Wahnsinns-Entscheidung": Feldhofer mit scharfer Schiri-Kritik

"Wahnsinns-Entscheidung": Feldhofer mit scharfer Schiri-Kritik

Bundesliga
9
In Unterzahl! WAC kommt zweimal gegen den GAK zurück

In Unterzahl! WAC kommt zweimal gegen den GAK zurück

Bundesliga
27
Bundesliga LIVE: Wolfsberger AC - GAK

Bundesliga LIVE: Wolfsberger AC - GAK

Bundesliga
6
Rapid-Fanklubs spenden über 121.000 Euro für autistische Kinder

Rapid-Fanklubs spenden über 121.000 Euro für autistische Kinder

Bundesliga
12
Valon Berisha lehnt Bosnien-Offerte ab - Geht es in die Schweiz?

Valon Berisha lehnt Bosnien-Offerte ab - Geht es in die Schweiz?

Bundesliga
Austria-Rückkehr: Alexander Grünwald ersetzt Sturm-Abgang

Austria-Rückkehr: Alexander Grünwald ersetzt Sturm-Abgang

Bundesliga
5
J. P. Hödl: Direkt vom Bundesheer zum Premierentreffer für Sturm

J. P. Hödl: Direkt vom Bundesheer zum Premierentreffer für Sturm

Bundesliga
79

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Wolfsberger AC VAR GAK Ferdinand Feldhofer