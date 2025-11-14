Luis Rubiales von Onkel Luis Rubiales mit Eiern beworfen

Es klingt, wie ein mit schlechter KI-genierter Witz: Luis Rubiales stellt sein Buch über Luis Rubiales vor und wird dort von Luis Rubiales mit Eiern beworfen.

Was ist passiert? Der ehemalige Fußball-Präsident Spaniens, Luis Rubiales, hielt kürzlich eine Buchpräsentation in Madrid ab.

Inmitten der Vorstellung steht Luis Rubiales auf und bewirft Luis Rubiales mit Eiern. Während des Werfens schreit er "Schuft". Drei Würfe gibt er ab, der zweite trifft das Ziel - Luis Rubiales. Allerdings: Beim "Eierwerfer" handelt es sich um den Onkel des Ex-Präsidenten.

Luis Rubiales über Luis Rubiales: "Ein gestörter Mensch"

Wer der "Angreifer" war, ist während Aktion noch unklar. Später bestätigte Ex-Präsident Luis Rubiales, dass es sein eigener Onkel war: "Er ist ein gestörter Mensch, dafür gibt es keine Rechtfertigung."

Das "Motiv" für den Eierwurf war laut "El Confidential" auch zugleich das Thema das Buchs, welches Luis Rubiales vorstellte.

Es geht um den Kuss-Skandal. 2023 zwang der damalige Präsident kurz nach dem gewonnenen WM-Finale der Spielerin Jenni Hermoso einen Kuss auf. Deshalb musste er später seinen Posten räumen. Im Buch geht es um die Sicht von Luis Rubiales auf diesen Skandal.

Hungerstreik, Entlassung

Laut dem Bericht kreidet Luis Rubiales es seinem Neffen an, dass er mit jener Aktion die Familie gespalten habe.

So trat die Mutter des ehemaligen Verbandspräsidenten für kurze Zeit in einen Hungerstreik, sperrte sich sogar in eine Kirche ein. Ein anderer Onkel von Luis Rubiales, Juan Rubiales, wurde drei Jahre vor dem Skandal von seinem Neffen bei seinem Verbandsjob gefeuert.

Luis Rubiales wurde 2025 von einem Gericht wegen sexueller Aggression zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro und einem einjährigen Kontaktverbot zu Hermoso verurteilt.