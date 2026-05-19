Kevin Wimmer trifft Zukunftsentscheidung

Kevin Wimmer hat seinen auslaufenden Vertrag bei Slovan Bratislava bis 2027 verlängert – inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

"Ich bin sehr glücklich. Slovan ist zu meinem Zuhause geworden, ich fühle mich hier vom ersten Tag an sehr wohl", sagt Wimmer.

Der Innenverteidiger wechselte im Sommer 2023 vom SK Rapid in die Slowakei und wurde in der abgelaufenen Spielzeit mit Slovan zum dritten Mal Meister.

"In der vergangenen Saison hatte ich mit Verletzungen zu kämpfen, ich spüre selbst, dass es noch nicht vorbei ist, und ich glaube, dass ich der Mannschaft nach einer guten Vorbereitung wieder helfen kann", so der Abwehr-Routinier, der 2025/26 auf 23 Saisoneinsätze kam.