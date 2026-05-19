NEWS

Kevin Wimmer trifft Zukunftsentscheidung

Der Innenverteidiger in Diensten von Slovan Bratislava schafft nach dem Saisonende Klarheit.

Kevin Wimmer trifft Zukunftsentscheidung Foto: © IMAGO / Michal Fajt
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kevin Wimmer hat seinen auslaufenden Vertrag bei Slovan Bratislava bis 2027 verlängert – inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

"Ich bin sehr glücklich. Slovan ist zu meinem Zuhause geworden, ich fühle mich hier vom ersten Tag an sehr wohl", sagt Wimmer.

Der Innenverteidiger wechselte im Sommer 2023 vom SK Rapid in die Slowakei und wurde in der abgelaufenen Spielzeit mit Slovan zum dritten Mal Meister.

"In der vergangenen Saison hatte ich mit Verletzungen zu kämpfen, ich spüre selbst, dass es noch nicht vorbei ist, und ich glaube, dass ich der Mannschaft nach einer guten Vorbereitung wieder helfen kann", so der Abwehr-Routinier, der 2025/26 auf 23 Saisoneinsätze kam.

Mehr zum Thema

"Schmeichelhaft": ÖFB-Kicker & Ex-RBS-Coach zittern in Relegation

"Schmeichelhaft": ÖFB-Kicker & Ex-RBS-Coach zittern in Relegation

International
1
Premier League LIVE: FC Chelsea - Tottenham Hotspur

Premier League LIVE: FC Chelsea - Tottenham Hotspur

Premier League
Spygate! Southampton darf nicht in Premier League aufsteigen

Spygate! Southampton darf nicht in Premier League aufsteigen

International
4
Premier League LIVE: AFC Bournemouth - Manchester City

Premier League LIVE: AFC Bournemouth - Manchester City

Premier League
Oliver Glasner winkt Serie-A-Job

Oliver Glasner winkt Serie-A-Job

Premier League
13
Eintracht und Co. ausgestochen: Schicker holt Top-Talent zur TSG

Eintracht und Co. ausgestochen: Schicker holt Top-Talent zur TSG

Deutsche Bundesliga
Nach Köln-Abschied: Ex-Austrianer entscheidet sich für Neo-Klub

Nach Köln-Abschied: Ex-Austrianer entscheidet sich für Neo-Klub

Deutsche Bundesliga
1

Kommentare

ÖFB-Legionäre Fußball Fußball International Slovan Bratislava Kevin Wimmer Slowakei