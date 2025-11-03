In Liga sieglos: Rapid-Bezwinger Fiorentina vor Trainerwechsel

Mit dem 3:0 in Wien fügte die AC Fiorentina dem SK Rapid die letzte Niederlage zu. Seither sind die Italiener ohne Sieg.

Im Gegensatz zum europäischen Geschäft läuft es in der Liga alles andere als gut für die Fiorentina. Nach zehn Spieltagen wartet man immer noch auf den ersten Sieg, ist mit vier Punkten Vorletzter.

Die 0:1-Heimpleite gegen Lecce am Sonntag dürfte jetzt Cheftrainer Stefano Pioli den Job kosten. Transferinsider Fabrizio Romano berichtet von einer bevorstehenden Entlassung.

Der 60-Jährige übernahm den Job erst mit Saisonbeginn, dürfte jetzt jedoch bald Geschichte sein.