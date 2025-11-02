Hellas Verona Hellas Verona VER Inter Mailand Inter Mailand INT
NEWS

Last-Minute-Eigentor beschert Inter den Sieg

Drama pur am 10. Spieltag in der Serie A. Ein Eigentor in der letzten Minute bringt Inter Mailand drei wichtige Punkte.

Last-Minute-Eigentor beschert Inter den Sieg Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Beim 2:1-Auswärtserfolg gegen Hellas Verona sichert sich Inter Mailand erst in der Nachspielzeit die drei Punkte.

Von Beginn an dominiert das Team von Trainer Cristian Chivu das Geschehen. Bereits in der 16. Minute belohnt sich die Mannschaft für ihre Überlegenheit: Piotr Zieliński vollendet eine von Hakan Çalhanoğlu initiierte Kombination zur frühen Führung.

Die Gäste kontrollieren Ball und Tempo, lassen Verona kaum zur Entfaltung kommen – bis zur 40. Minute. Völlig entgegen des Spielverlaufs trifft Giovane nach starker Vorarbeit von Gift Orban zum überraschenden 1:1-Ausgleich.

Kurz vor der Pause hat Orban sogar die Chance zur Führung, doch sein Schuss klatscht nur an den Pfosten.

Inter belohnt sich spät

Nach dem Seitenwechsel entwickelt sich ein Spiel auf ein Tor. Inter belagert den Strafraum der Gastgeber. Verona verteidigt mit Leidenschaft, blockt Schüsse und wirft sich in jeden Ball.

Doch in der 93. Minute kippt die Partie endgültig: Unter dem Druck der Mailänder lenkt Martin Frese den Ball ins eigene Tor – der späte Knockout für die aufopferungsvoll kämpfenden Veroneser.

