Denkt Red Bull Salzburg an einen jungen Polen?

Schlägt der FC Red Bull Salzburg in Polen zu? Wie das polnische Medium "meczyki" berichtet, interessiert sich der österreichische Vizemeister für Marcel Regula (19) von Zaglebie Lubin.

Neben den "Bullen" sollen auch Vereine aus der Deutschen Bundesliga am offensiven Mittelfeld-Mann dran sein. Der 19-Jährige hat einen Vertrag bis 2028 und besitzt einen Marktwert von zwei Millionen Euro.

In der laufenden Saison verbucht der 19-Jährige in 13 Spielen vier Treffer und vier Assists. Laut "meczyki" möchte der Klub mit Regula einen neuen Rekordverkauf landen. 2020 verließ Bialek den Klub für fünf Millionen in Richtung Wolfsburg.