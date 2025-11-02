Ex-Salzburger schießt Milan im Spitzenspiel gegen Roma zum Sieg

Die AC Milan feiert in der zehnten Runde der Serie A einen knappen 1:0-Heimerfolg gegen die AS Roma.

Zum Goldtorschützen wird Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic, der in der 39. Minute einen Mailänder Konter über Saelemaekers und Leao aus kurzer Distanz vollendet (39.).

Dabei ist Milan in Hälfte eins eigentlich das unterlegene Team. Die Roma hat weit mehr vom Spiel, bringt den Ball aber nicht im Tor unter. Zu Beginn der zweiten Hälfte dreht sich das Geschehen.

Dybala scheitert vom Punkt

Milan kommt wie von der Tarantel gestochen aus der Kabine. Svilar im Roma-Tor muss sich gleich mehrfach auszeichnen. Nach dieser Drangphase fangen sich die Gäste und kommen beinahe zum Ausgleich.

Nach einem Handspiel von Fofana nach einem Pellegrini-Freistoß gibt es Elfmeter. Dybala tritt an und scheitert an Maignan (80.). Danach bringt Milan den Sieg über die Zeit.

Mit dem Dreier bleiben die "Rossoneri" als Dritter an der Spitze dran, auf Leader Napoli fehlt ein Zähler. Die Roma liegt punktegleich direkt hinter den Mailändern.