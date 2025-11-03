Vier Spiele in acht Tagen? Glasner droht Monsterprogramm

Oliver Glasner und Crystal Palace dürften vor Weihnachten wohl Opfer des sportlichen Erfolgs werden.

Weil der Klub im League Cup Liverpool ausschaltete, drohen zwischen dem 14. und 21. Dezember vier Spiele in acht Tagen.

Fix ist bereits, dass Palace am 14. (Manchester City) und 21. Dezember (Leeds) in der Liga ran muss. Dazwischen wartet das Duell mit Kuopion PS aus Finnland (18. Dezember).

Ausständig ist das League-Cup-Viertelfinale gegen Arsenal, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit nun am 16. Dezember hineingequetscht wird. Der enge Spielplan macht einen Alternativtermin nahezu unmöglich. In der Vorwoche ist Palace in der Conference League gegen den FC Shelbourne im Einsatz.

Glasner wenig begeistert

Möglich wäre auch eine Terminierung am 23. Dezember, aber selbst dann würden Glasner und Co. nur 48 Stunden Regeneration zur Leeds-Partie bleiben.

Über das mögliche Horrorszenario mit acht Spielen in vier Tagen meint Glasner: "Das wäre unverantwortlich gegenüber den Spielern, für die wir eine Verantwortung tragen und deren Wohlergehen wir im Auge behalten müssen. Als ich zum ersten Mal davon hörte, war ich wirklich verärgert. Ich konnte gar nicht glauben, dass sie das überhaupt in Betracht ziehen."