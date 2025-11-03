NEWS

Vier Spiele in acht Tagen? Glasner droht Monsterprogramm

Das Team des Österreichers könnte vor Weihnachten wenig Verschnaufpause bekommen.

Vier Spiele in acht Tagen? Glasner droht Monsterprogramm Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Oliver Glasner und Crystal Palace dürften vor Weihnachten wohl Opfer des sportlichen Erfolgs werden.

Weil der Klub im League Cup Liverpool ausschaltete, drohen zwischen dem 14. und 21. Dezember vier Spiele in acht Tagen.

Fix ist bereits, dass Palace am 14. (Manchester City) und 21. Dezember (Leeds) in der Liga ran muss. Dazwischen wartet das Duell mit Kuopion PS aus Finnland (18. Dezember).

Ausständig ist das League-Cup-Viertelfinale gegen Arsenal, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit nun am 16. Dezember hineingequetscht wird. Der enge Spielplan macht einen Alternativtermin nahezu unmöglich. In der Vorwoche ist Palace in der Conference League gegen den FC Shelbourne im Einsatz.

Glasner wenig begeistert

Möglich wäre auch eine Terminierung am 23. Dezember, aber selbst dann würden Glasner und Co. nur 48 Stunden Regeneration zur Leeds-Partie bleiben.

Über das mögliche Horrorszenario mit acht Spielen in vier Tagen meint Glasner: "Das wäre unverantwortlich gegenüber den Spielern, für die wir eine Verantwortung tragen und deren Wohlergehen wir im Auge behalten müssen. Als ich zum ersten Mal davon hörte, war ich wirklich verärgert. Ich konnte gar nicht glauben, dass sie das überhaupt in Betracht ziehen."

Mehr zum Thema

Nottingham-Fans Opfer von Messerattacke - Klub will helfen

Nottingham-Fans Opfer von Messerattacke - Klub will helfen

Premier League
1
City schlägt Überraschungsteam Bournemouth

City schlägt Überraschungsteam Bournemouth

Premier League
Trainer-Aus bei Southampton! Ex-Salzburg-Akademie-Coach übernimmt

Trainer-Aus bei Southampton! Ex-Salzburg-Akademie-Coach übernimmt

International
9
Stammklub von ÖFB-Stürmer wirft Trainer raus

Stammklub von ÖFB-Stürmer wirft Trainer raus

Premier League
Beim Nachzügler! Mini-Serie von ManUnited schon wieder zu Ende

Beim Nachzügler! Mini-Serie von ManUnited schon wieder zu Ende

Premier League
Kane-Gerücht: Zieht es den Bayern-Star nach Spanien?

Kane-Gerücht: Zieht es den Bayern-Star nach Spanien?

Deutsche Bundesliga
17
In Liga sieglos: Rapid-Bezwinger Fiorentina vor Trainerwechsel

In Liga sieglos: Rapid-Bezwinger Fiorentina vor Trainerwechsel

Serie A
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Crystal Palace Oliver Glasner