Kane-Gerücht: Zieht es den Bayern-Star nach Spanien?

Der FC Bayern München möchte mit dem Engländer verlängern. Macht ein spanischer Klub den Bayern einen Strich durch die Rechnung?

Mit 25 Treffern in 20 Spielen beeindruckt Harry Kane in der aktuellen Saison im Trikot des FC Bayern München. Bis 2027 ist der Engländer noch unter Vertrag, kann sich eine Verlängerung durchaus vorstellen (hier nachlesen >>>).

Jetzt soll laut der spanischen "Sport" allerdings der FC Barcelona mit einem Transfer des Bayern-Torjägers liebäugeln. Laut Bericht besitzt Kane im Sommer 2026 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro.

Einem Transfer nach Spanien sei Kane, wie es heißt, nicht abgeneigt.

