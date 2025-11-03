Trainer-Aus bei Southampton! Ex-Salzburg-Akademie-Coach übernimmt

Will Still ist nicht mehr Trainer von Championship-Klub Southampton. Das vermeldet der Klub.

Erst im Sommer verpflichtete man den Belgier von Lens. Interimistisch übernehmen wird der U21-Trainer Tonda Eckert. Der 32-Jährige Deutsche arbeitete 2016/17 in der Red-Bull-Akademie als Co-Trainer der U18 von Marco Rose.

Später war er Co-Trainer von unter anderem Gerhard Struber und Markus Schopp bei Barnsley. Laut "The Athletic" darf sich der Deutsche durchaus Hoffnungen auf eine Fixanstellung machen.

Derzeit liegt Southampton auf Platz 21 in der Championship.