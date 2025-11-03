NEWS

Trainer-Aus bei Southampton! Ex-Salzburg-Akademie-Coach übernimmt

Der ehemalige Assistent von Marco Rose übernimmt vorerst einen Championship-Klub. Er hat wohl auch Chancen auf eine Fixanstellung.

Trainer-Aus bei Southampton! Ex-Salzburg-Akademie-Coach übernimmt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Will Still ist nicht mehr Trainer von Championship-Klub Southampton. Das vermeldet der Klub.

Erst im Sommer verpflichtete man den Belgier von Lens. Interimistisch übernehmen wird der U21-Trainer Tonda Eckert. Der 32-Jährige Deutsche arbeitete 2016/17 in der Red-Bull-Akademie als Co-Trainer der U18 von Marco Rose.

Später war er Co-Trainer von unter anderem Gerhard Struber und Markus Schopp bei Barnsley. Laut "The Athletic" darf sich der Deutsche durchaus Hoffnungen auf eine Fixanstellung machen.

Derzeit liegt Southampton auf Platz 21 in der Championship.

Mehr zum Thema

Nottingham-Fans Opfer von Messerattacke - Klub will helfen

Nottingham-Fans Opfer von Messerattacke - Klub will helfen

Premier League
City schlägt Überraschungsteam Bournemouth

City schlägt Überraschungsteam Bournemouth

Premier League
Stammklub von ÖFB-Stürmer wirft Trainer raus

Stammklub von ÖFB-Stürmer wirft Trainer raus

Premier League
Kane-Gerücht: Zieht es den Bayern-Star nach Spanien?

Kane-Gerücht: Zieht es den Bayern-Star nach Spanien?

Deutsche Bundesliga
9
In Liga sieglos: Rapid-Bezwinger Fiorentina vor Trainerwechsel

In Liga sieglos: Rapid-Bezwinger Fiorentina vor Trainerwechsel

Serie A
Ex-Salzburger schießt Milan im Spitzenspiel gegen Roma zum Sieg

Ex-Salzburger schießt Milan im Spitzenspiel gegen Roma zum Sieg

Serie A
Barça bezwingt Affengruber und Elche

Barça bezwingt Affengruber und Elche

La Liga
5
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International England (Fußball) Championship FC Southampton