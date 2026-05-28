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Kann Glasner auch Großklubs?

Nach dem Triumph in der UEFA Conference League: Wie gehts für Oliver Glasner weiter?

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Crystal Palace schreibt Geschichte!

Im Conference-League-Finale 2026 in Leipzig holen die "Eagles" mit Oliver Glasner den ersten Europapokal der Vereinsgeschichte.

In dieser Episode von Europacöp blicken Hannes und Johannes auf das Finale, die Atmosphäre in Leipzig und vor allem auf die große Frage: Ist Oliver Glasner bereit für einen europäischen Großklub?

Nach Erfolgen mit Frankfurt und jetzt Crystal Palace wirkt der nächste Schritt fast unausweichlich. Kann Glasner einen absoluten Topklub trainieren – oder ist er der perfekte Coach für ambitionierte Underdogs?

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