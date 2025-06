Fix: Inter Mailand holt Brasilianer für 25 Millionen

Inter Mailand verstärkt sich mit dem brasilianischen Flügelspieler Luis Henrique von Olympique Marseille.

Die "Nerazzurri" verpflichten ihn für 25 Millionen Euro. Der 23-Jährige erhält einen Vertrag bis 2030 bei den Mailändern und kann schon bei der am 14. Juni startenden Klub-WM für seinen neuen Verein auflaufen.

In der abgelaufenen Ligue-1-Saison absolvierte Henrique 33 Spiele, in denen er sieben Tore erzielte und acht Assists lieferte. Damit trug er maßgeblich zur Vizemeisterschaft in der französischen Liga bei.

Zweiter Neuzugang für Champions-League-Finalisten

Luis Henrique ist somit der zweite Sommertransfer nach Petar Sucic von Dinamo Zagreb. Der defensive Mittelfeldspieler kostete 14 Millionen Euro. Bei der Klub-WM trifft Inter in Gruppe E auf CF Monterrey, Urawa Reds und River Plate.

