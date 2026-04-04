Ex-WAC-Verteidiger im Visier mehrerer Topklubs

Tarik Muharemovic kann in dieser Saison bei Sassuolo Calcio in der Serie A voll überzeugen.

Beim Aufsteiger ist der 23-Jährige in der Innenverteidigung gesetzt, kam bisher in 26 Partien zum Einsatz, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen. Nach zwei Jahren bei Sassuolo wird der Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas den Klub im kommenden Sommer aber wohl wieder verlassen.

Wie der italienische Transferinsider Nicolo Schira vermeldet, sollen mehrere Topklubs an Muharemovic interessiert sein.

Unter anderem sollen dessen Ex-Klub Juventus Turin, Inter Mailand sowie mehrere Vereine aus der englischen Premier League großes Interesse am ehemaligen WAC-Kicker - Muharemovic spielte zwei Jahre im Lavanttal - haben.

Juve sicherte sich Verkaufsbeteiligung

Der Bosnier wechselte im vergangenen Sommer für drei Millionen Euro von der zweiten Mannschaft der "Alten Dame" zu Aufsteiger Sassuolo Calcio, für den er bereits in der vergangenen Saison leihweise auf dem Platz stand.

Juventus hat sich allerdings eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent gesichert, dürfte damit auch von einem Wechsel zu einem Rivalen profitieren.