Nach verpasster WM: Gattuso nicht mehr Italien-Teamchef

Italiens Fußballverband hat am Freitag erwartungsgemäß die Trennung von Teamchef Gennaro Gattuso bekanntgegeben.

"Verdammtes Elend" – Italien nach erneutem WM-Debakel am Boden >>>

Unter dem Ex-Mittelfeldspieler ist die "Squadra Azzurra" am Dienstag im WM-Playoff im Elfmeterschießen an Bosnien-Herzegowina gescheitert, wodurch der vierfache Weltmeister zum dritten Mal in Folge nicht bei einer Weltmeisterschaft dabei ist.

Wer Gattusos Nachfolge antritt, ist offen. Bereits am Donnerstag war Verbandspräsident Gabriele Garvini zurückgetreten (mehr dazu>>>).

Gattuso hat Italiens Auswahl im vergangenen Juni übernommen. Unter dem früheren Milan-Star gelangen fünf WM-Quali-Siege in Folge, ehe es im November eine 1:4-Heimniederlage gegen Norwegen setzte.

Im darauffolgenden Playoff im März mühten sich die Italiener noch zu einem 2:0 über Nordirland, doch dann kam in Bosnien das Aus.