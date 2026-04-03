Rayo Vallecano Rayo Vallecano RVC Elche CF Elche CF ELC
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
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Affengruber und Elche verlieren spät in Unterzahl

Elche CF kann sich lange in Unterzahl gegen den Rückstand wehren, ehe Rayo Vallecano in der 74. Minute das Spiel entscheidet.

Affengruber und Elche verlieren spät in Unterzahl Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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In der 30. Runde der spanischen La Liga besiegt Rayo Vallecano zu Hause David Affengruber und den Elche CF mit 1:0.

Bereits in der ersten Halbzeit scheint das Spiel entschieden, denn Elche-Kapitän Pedro Bigas sieht zuerst in der 22. Minute die Gelbe Karte. Wenige Minuten später sieht der Kapitän Gelb-Rot und muss bereits in der 39. Minute vom Platz.

Später Gegentreffer

Affengruber und sein Team können lange dem Druck der Hausherren standhalten, ehe Rayo Vallecano in der 74. Minute durch Randy Nteka in Führung geht.

Alvaro Garcia bringt eine scharfe Hereingabe auf den ersten Pfosten und Nteka spitzelt den Ball ins Tor zum 1:0.

Durch den knappen Sieg klettert Rayo auf den 12. Platz und hält bei 35 Punkten. Elche CF steht auf dem 17. Platz und hält bei 29 Punkten. Das Team von David Affengruber, der über die volle Zeit am Platz steht, hat nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

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