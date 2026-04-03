Ex-ÖFB-Teamspieler führt Traditionsklub zurück ins Profigeschäft

Treviso FBC ist zurück im italienischen Profifußball. Mit dabei Robert Gucher.

Der Steirer, der den Großteil seiner Profikarriere in Italien verbrachte, führt sein Team als Kapitän von der Serie D in die professionelle Serie C, die dritthöchste Spielklasse Italiens.

Bereits vier Spieltage vor Schluss steht der Klub aus Venetien als Aufsteiger fest. Gucher, der erst im Sommer nach Treviso wechselte, absolvierte dabei bislang 28 Einsätze wobei ihm drei Tore und drei Vorlagen gelangen.

Zukunft ungewiss

Ob der 35-jährige Mittelfeldspieler über den Sommer hinaus in Norditalien bleibt, ist bislang noch unklar, denn sein Vertrag läuft mit Saisonende aus.

Gucher spielt bereits seit 2008, unterbrochen von einer einjährigen Leihe bei Kapfenberg, in Italien, damals wechselte er vom GAK zu Frosinone Calcio.

Mit Frosinone spielte der Steirer auch eine Saison in der Serie A. Damals wurde er aufgrund seiner Leistungen von Marcel Koller auch ins Nationalteam einberufen. Für einen Einsatz im ÖFB-Team reichte es aber nicht.