Como verliert ohne Posch gegen Milan

AC Milan bleibt an Stadtrivale Inter dran. Die "Rossoneri" feiern im Nachholspiel der 16. Runde der Serie A einen klaren 3:1-Sieg bei Como 1907.

Dabei geht das Team vom Comer See bereits in der 10. Minute durch einen Treffer von Marc-Oliver Kempf in Führung. Den Mailändern gelingt jedoch noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Ausgleich durch einen Elfmeter von Christopher Nkunku (45+1.).

In Durchgang zwei bringt Adrien Rabiot die Mailänder in der 55. Minute zum ersten Mal in Führung. Kurz vor Ende des Spiels sorgt der französische Mittelfeldspieler mit seinem Doppelpack (88.) für den 3:1-Endstand.

ÖFB-Legionär Stefan Posch saß bei Como die volle Spielzeit auf der Bank.