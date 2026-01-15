NEWS

Ex-Austrianer findet neuen Verein

Der ehemalige Austria- und Mattersburg-Stürmer findet in Ungarn einen neuen Arbeitgeber.

Ex-Austrianer findet neuen Verein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Marko Kvasina wechselt in die erste ungarische Liga.

Zwei Jahren trennen sich die Wege zwischen dem Stürmer und dem 1. FC Slovacko. Für den 29-Jährigen geht es ablösefrei zu Nyíregyháza, dem Tabellenvorletzten der Nemzeti Bajnoksag.

Kvasina unterschreibt beim Abstiegskandidaten einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Für Slovacko traf er in 54 Spielen vier Mal und steuerte eine Vorlage bei.

Mehr zum Thema

Laimer-Diagnose ist da!

Laimer-Diagnose ist da!

Deutsche Bundesliga
5
CL-Klub will Glasners Top-Stürmer verpflichten

CL-Klub will Glasners Top-Stürmer verpflichten

Premier League
2
Transfer Update: Sturm hat den Chukwuani-Ersatz gefunden

Transfer Update: Sturm hat den Chukwuani-Ersatz gefunden

Bundesliga
15
Real blamiert sich bei Arbeloa-Debüt im spanischen Cup

Real blamiert sich bei Arbeloa-Debüt im spanischen Cup

International
15
Bayern dreht Rückstand in Köln

Bayern dreht Rückstand in Köln

Deutsche Bundesliga
2
Werder beendet Keita-Missverständnis

Werder beendet Keita-Missverständnis

Deutsche Bundesliga
Wolfsburg holt späten Heimsieg gegen St. Pauli

Wolfsburg holt späten Heimsieg gegen St. Pauli

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Marko Kvasina Slovacko Transfermarkt ÖFB-Legionäre