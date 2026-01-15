Ex-Austrianer findet neuen Verein

Marko Kvasina wechselt in die erste ungarische Liga.

Zwei Jahren trennen sich die Wege zwischen dem Stürmer und dem 1. FC Slovacko. Für den 29-Jährigen geht es ablösefrei zu Nyíregyháza, dem Tabellenvorletzten der Nemzeti Bajnoksag.

Kvasina unterschreibt beim Abstiegskandidaten einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Für Slovacko traf er in 54 Spielen vier Mal und steuerte eine Vorlage bei.