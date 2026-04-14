These: Flick kann nichts machen, worauf Simeone keine Antwort hat

Florian Gabriel: Dass sich Atlético Madrid und der FC Barcelona in dieser Saison bereits mehrfach gegenüberstanden, ändert wenig an der Ausgangslage. Die Rollen sind längst klar verteilt.

Barcelona wird das Spiel dominieren, den Ball kontrollieren und auf das Comeback drängen. Atlético hingegen wird tief verteidigen, auf Fehler lauern und über Konter gefährlich werden – ein Muster, das man aus den bisherigen Duellen bestens kennt.

Genau darin liegt aber auch der Trugschluss der These: Nur weil ein Spiel vorhersehbar ist, ist es noch lange nicht kontrollierbar. Barcelona hat bereits im Copa-Rückspiel gezeigt, dass es nach einem 0:4 zumindest ein 3:0 holen kann. Ein Ergebnis, das diesmal reichen würde.

Zudem war schon im CL-Hinspiel zu sehen, welche offensive Qualität die Katalanen rund um Ausnahmespieler Lamine Yamal besitzen. Und ohne die Rote Karte gegen Pau Cubarsí im Hinspiel würde Barcelona heute wohl keinem Rückstand hinterherlaufen.

Für mich ist daher klar: Atlético kann sich noch so gut vorbereiten, Barcelona wird seine Chancen bekommen. Und diesmal werden sie reichen, um das Spiel noch zu drehen.

Johannes Hofer: Das von Flo angesprochene Copa-Rückspiel ist das beste Beispiel für Barcas Comeback-Qualitäten. Jedoch hat Atletico in Hinspielen schon zwei Mal bewiesen, wie sie Barca weichkochen können. Cubarsis Rote Karte hat das Hinspiel natürlich komplett auf den Kopf gestellt. Dennoch konnte der FCB danach nicht mehr anschreiben.

Der größte Unterschied für mich, ist dieses Mal der Austragungsort. Denn Atleti kann im eigenen Stadion einen Zwei-Tore-Vorsprung erfahrungsgemäß besser verwalten als auswärts.

Dass beide Teams keine großen Geheimnisse voreinander haben, ist im bereits sechsten Aufeinandertreffen dieser Saison keine Überraschung. Von den bisherigen Begegnungen konnten die Katalanen drei für sich entscheiden.

Barca wird Chancen bekommen, aber es wird am Ende nicht reichen. Atletico kann ab Dienstag Abend mit den Halbfinal-Plänen beginnen.