AC Fiorentina AC Fiorentina FIO Lazio Rom Lazio Rom LAZ
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
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Fiorentina zittert sich gegen Lazio zum Sieg

Die Gäste haben große Probleme, Chancen zu kreieren.

Fiorentina zittert sich gegen Lazio zum Sieg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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AC Fiorentina kann sich am 32. Spieltag der Serie A zuhause gegen Lazio Rom mit 1:0 durchsetzen.

Die erste Chance im Spiel gehört den Gästen in Minute drei. De Gea muss nach einem Schuss von Zaccagni aufs lange Eck parieren, meistert die Aufgabe aber perfekt.

Nach einer besseren Anfangsphase von Lazio sind es dann aber die Hausherren, die in Führung gehen (28.). Gosens lauert auf eine Flanke von Harrison. Er kommt auf Höhe der zweiten Stange zum Kopfball, trifft den Pfosten, von dort geht der Ball jedoch ins Tor.

Die Gäste haben mehr Ballbesitz, die nächste Chance hat jedoch erneut Fiorentina (43.) durch Ndour. Cancellier verhindert Schlimmeres für sein Team.

In der 44. Minute hat Zaccagni die letzte Möglichkeit in Halbzeit eins, scheitert jedoch. Somit geht es mit 1:0 für das Heimteam in die Pause.

Lazio mit mehr Ballbesitz, aber wenig Chancen

Auch nach Wiederanpfiff bemüht sich Lazio im Ballbesitz, richtige Chancen bleiben jedoch aus. Die gibt es auf der Gegenseite in Minute 58. Harrison kommt vor das Tor, sein Schuss wird jedoch geblockt.

Spannend wird es rund fünf Minuten später, als Noslin für eine Schwalbe Gelb sieht. Der Schiedsrichter schaut sich die Entscheidung selbst am Bildschirm an, bleibt aber bei seiner Meinung.

Lazio dominiert die Partie, richtige Gefahr strahlen sie dennoch nicht aus. Zehn Minuten vor Spielende gibt es dann eine Möglichkeit, die in Richtung Tor geht. Der Ex-Salzburger Ratkov probiert es per Kopf, de Gea kann die Situation entschärfen. Auch Pedro scheitert in der siebten Minute der Nachspielzeit am Tormann.

Somit bleibt es beim 1:0 für die Fiorentina. In der Tabelle liegt Lazio nun auf Rang neun, das Team aus Florenz ist 15. und macht mit dem Sieg wichtige Punkte weg von den Abstiegsplätzen.

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