Holt Inter zwei Ex-Bundesliga-Kicker?

Der Sommer-Transfermarkt nimmt immer mehr an Fahrt auf - und so auch die Transfergerüchte.

Der Tabellenführer der Serie A, Inter Mailand, ist auf dem besten Weg zum Meistertitel. Dies auch dank der Niederlage von Verfolger und Erzrivalen AC Milan, der am Samstag zuhause gegen Udinese Calcio klar mit 0:3 unterlag (hier nachlesen>>>).

Wesentlichen Anteil am Sieg des Underdogs hatte auch Ex-Salzburger Oumar Solet, der einmal mehr eine blitzsaubere Leistung in der Innenverteidigung ablieferte.

Seine starken Leistungen spülten ihn in der Vergangenheit immer wieder in die Gerüchteküche größerer Namen. Nun soll ausgerechnet Inter an ihm dran sein, wie "Tuttomercato" berichtet. Udinese soll ihm ein Preisschild in der Höhe von 30 Millionen Euro verpasst haben.

Auch Spur um Ex-WAC-Akteur wird immer heißer

Neben dem Franzosen sollen die "Nerazzurri" an einem weiteren Innenverteidiger mit Bundesliga-Vergangenheit interessiert sein.

Laut "Calcio Mercato" soll der Klub seine bereits seit einiger Zeit anhaltenden Bemühungen um Ex-WAC-Akteur Tarik Muharemovic nun intensivieren. "Tuttosport" geht sogar noch weiter und spricht bereits von einer Einigung mit dem Spieler, aber (noch) nicht mit dem Verein.

Sassuolo soll Inter aber mittlerweile einen Wunschpreis von 30 Millionen Euro mitgeteilt haben, zudem könnte Inter-Talent Mattia Mosconi in den Deal integriert werden.

Dass Inter an den beiden Abwehrspielern reges Interesse zeigt, hängt mit dem drohenden Abschied von Italo-Teamkicker Alessandro Bastoni zusammen, der Gerüchten zufolge beim FC Barcelona ein heißes Thema ist.