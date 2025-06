Doch nicht Fabregas? Er könnte neuer Inter-Coach werden

Wer beerbt Simone Inzaghi als Cheftrainer bei Inter Mailand?

Nachdem sich der mehrjährige Erfolgscoach der "Nerazzurri" für einen Wechsel zu Al-Hilal in die Saudi Pro League entschieden hatte (alle Infos >>>), wurde Cesc Fabregas, der aktuell bei Braunöder-Klub und Ligakonkurrent Como Calcio das Zepter schwingt, als Nachfolger bei Inter ins Spiel gebracht.

Doch nun könnte alles anders kommen. Denn nachdem Como-Präsident Mirwan Suwarso einem Abgang seines Cheftrainers laut "La Repubblica" erst kürzlich einen Riegel vorschob, könnte sich ein Abenteuer in der Modestadt für Fabregas bereits wieder erledigt haben.

Kommt nun ein Ex-Inter-Kicker?

Stattdessen taucht nun ein anderer Name als potenzieller Nachfolger auf. So soll laut "Sky"-Journalist Gianluca Di Marzio Cristian Chivu als neuer Inter-Cheftrainer in Frage kommen.

Der 44-Jährige ist aktuell bei Parma als Trainer engagiert, kickte selbst jedoch von 2007 bis 2014 bei den Modestädtern.

Daher wäre ein Engagement bei seinem Ex-Klub, bei gleichzeitiger Absage seitens Fabregas, nicht unwahrscheinlich.

Europas Rekordmeister: Wer holte die meisten Titel?

#Calciomercato | #Inter, #Chivu è a Milano con il suo agente: ogni momento è buono per l'incontro che sancirà la firma https://t.co/c9aTirrGvT pic.twitter.com/DcJ1CKbZRZ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 5, 2025