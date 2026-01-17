Cagliari Calcio Cagliari Calcio CAG Juventus Turin Juventus Turin JUV
Serie A: Juve verliert bei Cagliari, Sieg für Napoli

Die "Gli Azurri" können den dritten Platz absichern, Verfolger Juve leistet sich einen Patzer bei Cagliari.

Juventus Turin verliert am 21. Spieltag der Serie A gegen Nachzügler Cagliari Calcio mit 0:1.

Das entscheidende Tor erzielt Luca Mazzitelli in der 65. Minute, einen Freistoß von Gaetano verwertet er in die rechte Torecke.

Juve tut sich gegen ein destruktiv auftretendes Cagliari schwer, in der Schlussphase kommt Pech dazu, als ein Abschluss von Kenan Yildiz nur den Pfosten trifft (84.).

Durch die überraschende Niederlage liegt Juve nun vier Zähler hinter Napoli auf Rang vier.

Napoli mit knappem Sieg

Die "Gli Azurri" erkämpfen ihrerseits einen knappen 1:0-Erfolg gegen Sassuolo.

Der amtierende Meister erzielt den einzigen Treffer der Partie bereits früh, Stanislav Lobotka verwertet einen Nachschuss aus der Distanz (7.).

Den möglichen Ausgleich verhindert Napoli-Torhüter Vanja Milinkovic-Savic (10.) gegen Armand Laurienté, der auch gegen Luca Lipani pariert (49.).

