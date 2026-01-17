Serie A: Inter siegt knapp, aber verdient in Udine

Inter Mailand siegt am 21. Spieltag der Serie A knapp, aber verdient mit 1:0 bei Udinese Clacio.

Lautaro Martinez erzielt in der 20. Minute im Bluenergy Stadium das entscheidende Tor. Inters Team unter Cristian Chivu festigt damit die Tabellenspitze, während Udinese im Mittelfeld verbleibt.

Dominanz in Halbzeit eins

Chivus Mannschaft dominiert von Beginn an mit viel Ballbesitz. Martinez (4.) prüft früh Okoye, Dimarco (5.) verfehlt knapp. Nach Vorarbeit von Esposito bringt Martinez Inter verdient 1:0 in Führung (20.). Inter bleibt gefährlich, Dimarcos weiterer Versuch (28.) wird pariert. Udinese kommt offensiv kaum zur Entfaltung; Piotrowskis Schuss (34.) hält Sommer.

Zweite Hälfte ohne Entscheidung

Auch im zweiten Durchgang kontrollieren die Mailänder das Spiel. Akanji (51.) köpft nach einer Ecke vorbei, Mkhitaryan (53.) scheitert am Udinese-Keeper. Ein vermeintliches 2:0 durch Esposito (61.) wird nach VAR-Eingriff wegen Abseits aberkannt. Udinese bemüht sich um den Ausgleich, doch Solets Kopfball (73.) geht daneben. Ohne weitere zwingende Chancen bringt der Tabellenführer den knappen Vorsprung über die Zeit.

Souveräner Spitzenreiter

Mit 49 Punkten festigt Inter Mailand souverän den ersten Tabellenplatz und hält die AC Milan auf Distanz. Für Udinese (26 Zähler) hat die Niederlage keine drastischen Folgen, die Norditaliener bleiben Zehnter im gesicherten Mittelfeld.