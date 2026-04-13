Muslic kontert TV-Experten: "Lass meinen Bart in Ruhe!"

Die Stimmung auf Schalke ist weiter gut. Der Tiroler Miron Muslic führt mit dem Team mit 58 Punkten die Liga an, hat nach 29 von 34 Spieltagen bereits fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Tabelle >>>

Entsprechend blickt TV-Experte Torsten Mattuschka bei "Sky" optimistisch dem Schalker Aufstieg entgegen und stellt bereits Forderungen an Muslic.

Cevapcici statt Bart-Opfer

"Beim Aufstieg muss irgendetwas fallen. Bart oder Haare, irgendwas?", konfrontiert der Ex-Union-Profi den Schalker Cheftrainer.

Muslic kontert: "Cevapcici von dir, das habe ich nicht vergessen. Lass meinen Bart in Ruhe!"

"Das auf jeden Fall", verspricht Mattuschka zumindest die balkanische Spezialität.