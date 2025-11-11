Bericht: Er wird neuer Atalanta-Coach

Raffaele Palladino wird wohl der neue Cheftrainer von Atalanta Bergamo. Das berichtet Fabrizio Romano am Dienstag auf "X". Der 41-jährige Italiener unterschreibt bei "La Dea" demnach einen Vertrag bis 2027.

Atalanta trennte sich am Montag von Trainer Ivan Juric. Der 50-jährige Kroate hatte den Serie-A-Klub erst im Sommer übernommen. In der Liga holte Juric aus elf Spielen nur zwei Siege. Am Wochenende musste sich Atalanta Aufsteiger US Sassuolo mit 0:3 geschlagen geben.

Für Juric ist es die dritte Entlassung binnen eines Jahres. Im November 2024 musste er bei der AS Roma gehen. Im vergangenen April entließ Southampton den Kroaten nach dem vorzeitigen Abstieg.

Zuletzt in Florenz tätig

Palladino startete seine Trainerkarriere bei der AC Monza und war zuletzt bei der AC Fiorentina tätig. Ende Mai trennten sich der Klub und der Trainer einvernehmlich. Neben Palladino waren bei Atalanta auch Roberto Mancini und Thiago Motta im Gespräch.

In der Serie A rangiert der Klub aus Bergamo aktuell auf Platz 13. In der UEFA Champions League liegt Atalanta mit sieben Punkten auf Rang 16.