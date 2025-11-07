NEWS

Serie-A-Schlusslicht Fiorentina stellt neuen Trainer vor

Nachdem Stefano Pioli beim ACF Fiorentina verabschiedet wurde, hat der italienische Erstligist eine Nachfolge für den Trainerposten gefunden.

Serie-A-Schlusslicht Fiorentina stellt neuen Trainer vor Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der AC Fiorentina hat einen neuen Trainer. Nach der Entlassung von Stefano Pioli am vergangenen Dienstag übernimmt der 53-jährige Paolo Vanoli das Tabellenschlusslicht der Serie A.

Nachdem der ehemalige italienische Nationalteamspieler im Sommer nach kurzer Tätigkeit das Traineramt beim FC Turin niedergelegt hatte, stand er zuletzt bei keinem Verein unter Vertrag.

Bei Fiorentina, die nach zehn Runden bei lediglich vier Punkten halten und noch keinen Sieg holen konnten, wird er am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen CFC Genua erstmals das Team coachen.

Für den Verein ist die aktuelle Lage ein Negativrekord. Einen derartig schlechten Start mussten sie in der höchsten Liga noch nie hinnehmen. International konnte das Team den SK Rapid in der Conference League mit 3:0 besiegen.

Mehr zum Thema

Roma-Ikone übernimmt bei CFC Genua

Roma-Ikone übernimmt bei CFC Genua

Serie A
Kompany jagt Guardiola-Rekord - Ilzer warnt vor Baumgartner

Kompany jagt Guardiola-Rekord - Ilzer warnt vor Baumgartner

Deutsche Bundesliga
"Hat uns beschäftigt" - Ilzer über Bosse-Beben bei der TSG

"Hat uns beschäftigt" - Ilzer über Bosse-Beben bei der TSG

Deutsche Bundesliga
2
"Ergibt keinen Sinn" - Ex-Salzburger übt Kritik an Teamchef

"Ergibt keinen Sinn" - Ex-Salzburger übt Kritik an Teamchef

Premier League
2
Yess! David Alaba ist zurück im Training

Yess! David Alaba ist zurück im Training

La Liga
7
1.000 Spiel: Guardiola kann Duell mit Liverpool "kaum erwarten"

1.000 Spiel: Guardiola kann Duell mit Liverpool "kaum erwarten"

Premier League
1
Borussia Dortmund plant Rückkehr eines alten Weggefährten

Borussia Dortmund plant Rückkehr eines alten Weggefährten

Premier League
1
Kommentare

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) AC Fiorentina Stefano Pioli