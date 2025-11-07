Serie-A-Schlusslicht Fiorentina stellt neuen Trainer vor

Der AC Fiorentina hat einen neuen Trainer. Nach der Entlassung von Stefano Pioli am vergangenen Dienstag übernimmt der 53-jährige Paolo Vanoli das Tabellenschlusslicht der Serie A.

Nachdem der ehemalige italienische Nationalteamspieler im Sommer nach kurzer Tätigkeit das Traineramt beim FC Turin niedergelegt hatte, stand er zuletzt bei keinem Verein unter Vertrag.

Bei Fiorentina, die nach zehn Runden bei lediglich vier Punkten halten und noch keinen Sieg holen konnten, wird er am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen CFC Genua erstmals das Team coachen.

Für den Verein ist die aktuelle Lage ein Negativrekord. Einen derartig schlechten Start mussten sie in der höchsten Liga noch nie hinnehmen. International konnte das Team den SK Rapid in der Conference League mit 3:0 besiegen.