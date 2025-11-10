NEWS

Türkischer Verband suspendiert nach Wettskandal über 1000 Spieler

Die Causa nimmt immer größere Ausmaße an. Zuletzt wurden bereits zahlreiche Schiedsrichter gesperrt.

Türkischer Verband suspendiert nach Wettskandal über 1000 Spieler Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Wettskandal in der Türkei wird zu einem immer größeren Fiasko für den Fußball im Land.

Wie der türkische Verband mitteilte, wurden im Zuge der Causa nun insgesamt 1.024 Spieler suspendiert. Acht Verdächtige seien zudem verhaftet worden.

Bereits vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass knapp 150 Schiedsrichter suspendiert wurden. Zudem muss sich Eyüpspor-Präsident Murat Özkaya wegen Amtsmissbrauchs verantworten.

Auch zwei Demir-Kollegen dabei

Unter den suspendierten Kickern befinden sich auch 27, die ihr Geld aktuell in der Süper Lig verdienen.

Selbst Spieler von Topklubs sind betroffen. Namentlich genannt wurde auch zwei Teamkollegen von ÖFB-Legionär Yusuf Demir bei Galatasaray: Eren Elmali und Metehan Baltaci. Von Stadtrivale Besiktas Istanbul sind Necip Uysal und Ersin Destanoglu unter den Suspendierten.

Verbands-Präsident Ibrahim Haciosmanoglu bezeichnete die Causa als "moralisches Dilemma im türkischen Fußball".

Mehr zum Thema

Zurück nach Europa? CL-Klub will Messi verpflichten

Zurück nach Europa? CL-Klub will Messi verpflichten

International
5
Wimmer spricht über Rapid-Zeit: "Würde sicher nicht zurückgehen"

Wimmer spricht über Rapid-Zeit: "Würde sicher nicht zurückgehen"

International
11
Bericht: Ex-DFB-Stürmer könnte nach Deutschland zurückkehren

Bericht: Ex-DFB-Stürmer könnte nach Deutschland zurückkehren

Premier League
Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

International
24
Fix! Atalanta Bergamo trennt sich von Cheftrainer

Fix! Atalanta Bergamo trennt sich von Cheftrainer

Serie A
Nach Rauswurf: Übernimmt Ex-Wolfsburg-Coach einen CL-Klub?

Nach Rauswurf: Übernimmt Ex-Wolfsburg-Coach einen CL-Klub?

International
Atletico Madrid hat neuen Mehrheitseigentümer

Atletico Madrid hat neuen Mehrheitseigentümer

La Liga
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Türkei (Fußball) Süper Lig