Türkischer Verband suspendiert nach Wettskandal über 1000 Spieler

Der Wettskandal in der Türkei wird zu einem immer größeren Fiasko für den Fußball im Land.

Wie der türkische Verband mitteilte, wurden im Zuge der Causa nun insgesamt 1.024 Spieler suspendiert. Acht Verdächtige seien zudem verhaftet worden.

Bereits vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass knapp 150 Schiedsrichter suspendiert wurden. Zudem muss sich Eyüpspor-Präsident Murat Özkaya wegen Amtsmissbrauchs verantworten.

Auch zwei Demir-Kollegen dabei

Unter den suspendierten Kickern befinden sich auch 27, die ihr Geld aktuell in der Süper Lig verdienen.

Selbst Spieler von Topklubs sind betroffen. Namentlich genannt wurde auch zwei Teamkollegen von ÖFB-Legionär Yusuf Demir bei Galatasaray: Eren Elmali und Metehan Baltaci. Von Stadtrivale Besiktas Istanbul sind Necip Uysal und Ersin Destanoglu unter den Suspendierten.

Verbands-Präsident Ibrahim Haciosmanoglu bezeichnete die Causa als "moralisches Dilemma im türkischen Fußball".