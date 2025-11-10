NEWS

Fix! Atalanta Bergamo trennt sich von Cheftrainer

Der Kroate wurde zum bereits dritten Mal in diesem Jahr entlassen. Sein Nachfolger steht schon bereit.

Ivan Juric ist nicht länger Trainer von Atalanta Bergamo.

Wie schon kurz nach der 0:3-Pleite des italienischen Topklubs gegen Aufsteiger Sassuolo Calcio vermutet wurde, wurde der 50-Jährige aufgrund der sportlichen Misere entlassen. Das teilte der Klub am Montag mit.

Auf Juric folgt laut Transferinsider Fabrizio Romano wohl der frühere Fiorentina-Trainer Raffaele Palladino nach, der seit diesem Sommer vereinslos ist.

Sportliche Talfahrt

Juric hat das Amt im Norden des Landes erst im Sommer vom langjährigen Cheftrainer Gian Piero Gasperini übernommen, der Atalanta in neun Jahren Amtszeit als Spitzenteam etablieren konnte.

Der Kroate hatte den Klub in 15 Spielen betreut, blieb aber deutlich hinter den Erwartungen zurück. In der Serie A rangiert Bergamo nur auf dem 13. Tabellenplatz, in der UEFA Champions League konnte man in vier Spielen immerhin sieben Punkte holen.

Für den 50-Jährigen ist es bereits die dritte Entlassung in diesem Jahr. Zuvor wurde er bereits bei der Roma - wo nun Gasperini im Amt ist - sowie bei Southampton vor die Tür gesetzt.

