Ex-Salzburger reagiert auf Wechselgerüchte

Dem FC Bayern München droht der ablösefreie Abgang von Dayot Upamecano. Der Vertrag des 27-jährigen Franzosen beim deutschen Rekordmeister läuft im kommenden Sommer aus. Eine Vertragsverlängerung ist bislang nicht zustande gekommen.

Aufgrund seiner offenen Vertragssituation brodelt die Gerüchteküche. Jetzt hat sich der Ex-Salzburger im Interview mit der "L'Équipe" zu seiner sportlichen Zukunft geäußert: "Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei Bayern wohlfühle. Ich habe einen großartigen Trainer. Ich verstehe mich gut mit meinen Teamkollegen."

Dennoch ist ein Wechsel weiter nicht auszuschließen. "Mein Berater kümmert sich darum. Wir werden die richtige Entscheidung treffen", ist sich der Innenverteidiger sicher.

Upamecano: "Fühle mich geehrt, wenn Vereine interessiert sind"

Real Madrid soll sich intensiv mit einer Verpflichtung des französischen Nationalspielers beschäftigen, laut "Fussball Transfers" soll man bereits eine mündliche Einigung über die Vertragskonditionen erzielt haben (zum Nachlesen >>>).

Auf das Interesse internationaler Topklubs angesprochen, meint Upamecano: "Ich fühle mich geehrt, wenn Vereine an mir interessiert sind." Diese Aussage klingt nicht nach einem klaren Dementi.

Der FC Bayern München hofft weiterhin auf einen Verbleib des 27-jährigen Innenverteidigers über den Sommer hinaus. "Das ist ja kein Geheimnis, dass es unser großes Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass viele Vereine an Upa interessiert sind, weil er einfach richtig, richtig gut performt", gibt Bayern-Sportdirektor Christoph Freund zu verstehen.