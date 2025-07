Die AC Milan hat wohl den Rijnders-Ersatz gefunden.

Nachdem der Niederländer für 55 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt war, musste der Tabellen-Achte der abgelaufenen Serie-A-Saison reagieren.

Und das tat Milan auch: Samuele Ricci wechselt für 23 Millionen Euro vom FC Torino nach Mailand. Im Alter von 23 Jahren hat der Sechser bereits 127 Ligaspiele auf dem Buckel. Dazu kommen zehn Länderspiele für Italien.

Ricci erhält bei AC Milan die Trikotnummer 4.

A new Rossonero heartbeat 💓🇮🇹

𝑺𝒂𝒎𝒖𝒆𝒍𝒆 𝑹𝒊𝒄𝒄𝒊 is officially one of us 🤝#WelcomeRicci #SempreMilan