AS Roma AS Roma ROM FC Torino FC Torino TOR
Endstand
2:3
0:1 , 2:2
  • Mario Hermoso
  • Antonio Arena
  • Che Adams
  • Emirhan Ilkhan
NEWS

Lazaro und Torino werfen die AS Roma aus der Coppa Italia

Der ÖFB-Legionär spielt beim überraschenden Auswärtssieg in Rom durch. Der entscheidende Treffer fällt spät.

Lazaro und Torino werfen die AS Roma aus der Coppa Italia Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Torino hat sich in einem packenden Achtelfinalspiel der Coppa Italia mit einem 3:2-Sieg gegen die AS Roma durchgesetzt und zieht ins Viertelfinale ein.

Nachdem Niccolo Pisilli (3.) eine erste gute Chance für die Roma vergibt, bringt Che Adams in der 36. Minute nach präziser Vorlage von Nikola Vlasic die Gäste mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel scheint sich das Blatt kurzzeitig zu wenden. Der gerade eingewechselte Mario Hermoso sorgt in der 48. Minute nach Zuspiel von Leon Bailey für den schnellen 1:1-Ausgleich und lässt die Hoffnungen der Roma wieder aufleben.

Doch die Freude währt nur kurz. Torino zeigt sich unbeeindruckt, und erneut ist es das brandgefährliche Duo Vlasic/Adams: In der 55. Minute legt Nikola Vlasic seinen zweiten Assist des Abends auf, Adams schnürt mit seinem Treffer zum 2:1 den Doppelpack.

Ilkhan versetzt den K.o.-Stoß

Die Roma gibt sich jedoch nicht geschlagen und wirft alles nach vorne. Der ebenfalls eingewechselte Antonio Arena belohnt den Sturmlauf in der 84. Minute mit dem viel umjubelten 2:2-Ausgleich nach Vorarbeit von Wesley Franca.

Alles deutet bereits auf eine Verlängerung hin, doch es kommt anders. Als die Nachspielzeit anläuft, schlägt Torino ein letztes Mal zu. In der 92. Minute ist es Emirhan Ilkhan, der nach einem Eckball zur Stelle ist und den Ball zum 3:2-Endstand über die Linie drückt.

Valentino Lazaro spielt bei Torino, das im Viertelfinale Anfang Februar auf Inter Mailand trifft, durch.

