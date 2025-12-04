Lazio Rom Lazio Rom LAZ AC Milan AC Milan ACM
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
  • Mattia Zaccagni
NEWS

Später Treffer: Lazio wirft AC Milan aus Coppa Italia

Lazio Rom steht nach einem knappen Sieg über den AC Milan im Viertelfinale der Coppa Italia.

Später Treffer: Lazio wirft AC Milan aus Coppa Italia Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lazio Rom ist ins Viertelfinale der Coppa Italia eingezogen.

Die Biancocelesti setzen sich im Achtelfinale vor heimischen Publikum mit 1:0 gegen den AC Milan durch. Das Goldtor erzielt Mattia Zaccagni in der 80. Minute.

In einer chancenarmen ersten Halbzeit sind die Gastgeber das bessere Team. Spannender wird es dagegen in den zweiten 45 Minuten. Da übernehmen die Gäste die Kontrolle über die Partie, Ruben Loftus-Cheek (51., 69.), Rafael Leao (71.) vergeben gute Möglichkeiten während der Druckphase.

Zaccagni köpft Lazio ins Viertelfinale

In der Schlussphase kann Lazio die Partie wieder offener gestalten und belohnt sich dafür in der 80. Minute: Eine Flanke von Nuno Tavares findet Mattia Zaccagni in der Mitte, der zum 1:0 einköpft.

Während Milan alles nach vorne wirft, kommen die Römer noch einmal gefährlich vor das Tor, Mike Maignan ist bei einem Volley von Tijjani Noslin aber zur Stelle (85.).

Ebenfalls das Viertelfinale erreicht hat der FC Bologna: Der Titelverteidiger feiert gegen Parma einen 2:1-Sieg.

Kommentare

