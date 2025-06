Stefan Schwab zieht nach fünf Jahren beim griechischen Topklub PAOK Saloniki einen Schlussstrich!

Das gab der Klub des gebürtigen Salzburgers am Montag offiziell in einem Posting auf Instagram bekannt.

Schwab wechselte im Sommer 2020 vom SK Rapid zu PAOK und etablierte sich schnell als wichtige Stammkraft im Mittelfeld. In insgesamt 243 Partien, in denen Schwab für die Griechen auflief, erzielte er 34 Tore und 23 Assists.

Meister und Cupsieger mit PAOK

Schwab wurde in der Saison 2023/24 schließlich zum Kapitän ernannt - ein Amt, das der 34-Jährige von Beginn weg voll ausfüllen konnte.

Zu seinen größten Erfolgen zählen neben dem Gewinn des griechischen Pokals in der Saison 2020/21 vor allem der Meistertitel in der Saison 2023/24.

"Ein außergewöhnlicher Fußballer, ein tadelloser Profi, ein wunderbarer Mensch. Stefan, danke für alles, was du dem Team gegeben hast. Du wirst immer einen Platz in unserer schwarz-weißen Familie haben", spricht PAOK Schwab großen Dank in dem Posting aus.

Wie es für Schwab weitergehen wird, ist bis dato noch nicht bekannt. Zuletzt wurde ein mögliches Engagement bei Bundesliga-Aufsteiger SV Ried ins Gespräch gebracht.

