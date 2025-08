Nach seinem Vertragsende bei der AC Milan hat Luka Jovic wohl einen neuen Klub gefunden.

Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, schließt sich der 27-jährige Serbe dem griechischen Erstligisten AEK Athen an. Bei dem Hauptstadtklub könnte Jovic noch in dieser Woche einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Der Stürmer soll bereits in Athen gelandet sein und bereits am Montag seinen Medizincheck absolvieren.

Interesse aus Spanien und Mexiko

Damit fällt ein Wechsel zum spanischen Erstliga-Aufsteiger Real Oviedo oder zum mexikanischen Topklub Cruz Azul ins Wasser. Jovic ist ablösefrei zu haben, nachdem sein Vertrag beim italienischen Topklub AC Milan in diesem Sommer ausgelaufen war.

Für die "Rossoneri" stand der Stürmer in zwei Jahren 47 Mal auf dem Platz und verbuchte dabei 13 Tore und zwei Assists.

