Adi Hütter gewinnt am 26. Spieltag der Ligue 1 mit der AS Monaco bei SCO Angers verdient mit 2:0.

Monaco kommt gut rein in das Spiel, setzt durch Abschlüsse von Vanderson und Minamino auch die ersten gefährlichen Akzente. Am knappsten an der Führung dran ist die Hütter-Elf in der ersten Halbzeit in der 28. Minute, doch Angers-Goalie Fofana pariert einen Schuss von Ex-Sturm-Spieler Biereth stark.

Auch im zweiten Abschnitt sind die Monegassen spielbestimmend, Minamino verzieht knapp, die Kugel geht rechts neben das Tor. Insgesamt fehlen aber lange Zeit konkrete Möglichkeiten, erst in der 77. Minute ist es erneut Biereth, der nach Zuspiel von Caio mit einem Flachschuss ins linke Eck die Führung besorgt. Für den Stürmer ist es der bereits elfte Treffer im neunten Spiel.

In der 88. Minute macht Monaco alles klar, Akliouche versenkt einen Hand-Elfmeter zum 2:0-Endstand, auch weil Angers bei seiner einzigen echten Chance in der Nachspielzeit an der Stange scheitert.

Monaco nun auf Rang drei

Mit dem Sieg stößt Monaco auf Rang drei vor und überholt OGC Nizza, somit bleibt man voll im Rennen um die Champions-League-Plätze.

Zuvor hatte der OSC Lille nach dem Aus in der Champions League gegen Dortmund den nächsten Rückschlag zu verkraften, die fünftplatzierten "Doggen" mussten sich Nantes durch einen Treffer von Mohamed mit 0:1 geschlagen geben.

