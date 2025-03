Milan müht sich gegen Como zu Heimsieg

Der AC Milan siegt gegen Como 1907 am 29. Spieltag der Serie A mit 2:1.

Der Favorit tut sich gegen die Gäste, bei denen Matthias Braunöder nicht im Kader steht, in der ersten Hälfte schwer. Die erste Chance der Partie gehört zwar Milan, nach dem Schuss von Musah (5.) gehören die gefährlichen Aktionen aber vor allem den Gästen.

Maignan kann einen Versuch von Strefezza in der 18. Minute zur Ecke klären, auch Paz scheitert in Minute 33 am Milan-Keeper. Nur wenig später hat Lucas da Cunha aber viel Platz, er setzt den Ball zum 0:1 ins linke Eck (33.).

Noch vor der Pause verhindert Maignan den zweiten Como-Treffer, nach einem Freistoß kann er den Abschluss von Kempf parieren (44.).

Milan dreht das Spiel

Nach der Pause trifft Como durch da Cunha erneut, allerdings aus Abseitsposition - der Treffer zählt nicht (52.). Im Gegenzug gleicht Milan aus. Reijnders bedient Pulisic, seine Direktabnahme ist unhaltbar für Butez (53.). Reijnders selbst hat in der 70. Minute Pech, sein Schuss trifft nur die Latte.

Erfolgreicher ist er dann fünf Minuten später. Abraham liefert per Hacke den Assist, im Eins-gegen-Eins schließt Reijnders dann cool zum 2:1 ab (75.). In weiterer Folge liefern sich beide Teams bei stärker werdendem Regen kleinere Nickligkeiten, Reijnders vergibt die Vorentscheidung (86.).

Der erst in Minute 81 eingewechselte Dele Alli sieht bei seinem Debüt für Como für ein Foul nach VAR-Check in der 90. Minute dann noch Rot, auch Como-Trainer Cesc Fabregas sieht in der Nachspielzeit für Kritik die Ampelkarte. Am Ergebnis ändert sich aber nichts mehr.

Durch den 2:1-Sieg steht Milan mit 47 Punkten auf Rang sieben, Como hält mit 29 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.