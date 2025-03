Manchester City lässt erneut Punkte liegen!

Die Guardiola-Elf geht in der 29. Runde der Premier League zweimal in Führung, muss sich am Ende vor eigenem Publikum aber mit einem 2:2-Remis gegen Brighton & Hove Albion zufrieden geben.

Die Partie startet ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Gäste. Nach einem Foulspiel von Webster am sehr aktiven Marmoush zeigt der Unparteiische auf den Punkt. Haaland tritt an und verwandelt souverän. Es ist sein 84. Tor und seine 100. Torbeteiligung im 94. Premier-League-Spiel.

Doch Brighton lässt sich vom Rückstand nicht verunsichern und kann sehenswert ausgleichen. Estupinan knallt einen Freistoß direkt über die Innenstange ins Netz (21.).

Kurz vor der Pause geht City in einer chancenreichen Partie erneut in Führung. Marmoush fasst sich ein Herz und knallt die Kugel aus knapp 20 Metern mit viel Wucht ins linke Eck (39.).

Brighton findet erneut die Antwort

Erneut finden die Gäste aber die passende Antwort. Nach dem Seitenwechsel schaltet Hinshelwood bei einer Ecke am schnellsten, nimmt den Ball runter und schließt zum 2:2-Ausgleich ab (48.).

Brighton ist im zweiten Durchgang die bessere Mannschaft und findet einige Top-Möglichkeiten auf den Sieg vor. Aber auch City lässt Möglichkeiten liegen, und so trennen sich die beiden Teams mit einem 2:2-Unentschieden.

City lässt erneut Punkte liegen, verpasst den Sprung auf Rang vier und liegt mit 48 Punkten auf Platz fünf, Brighton ist Siebter und hat einen Punkt Rückstand.

