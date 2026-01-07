Nach Rosenior-Abgang: Ex-Wolves-Coach übernimmt in Straßburg

Racing Straßburg hat einen neuen Cheftrainer gefunden!

Wie der französische Erstligist am Mittwoch offiziell bekanntgibt, übernimmt Gary O'Neil das Traineramt beim Tabellensiebten.

Der 42-jährige Engländer tritt damit die Nachfolge des zum FC Chelsea abgewanderten Liam Rosenior an. O'Neil war seit über einem Jahr ohne Verein, trainierte zuletzt von August 2023 bis Dezember 2024 in 63 Spielen die Wolverhampton Wanderers in der Premier League.

Für den Engländer ist es die dritte Station als Cheftrainer. Vor den "Wolves" coachte er in 25 Spielen AFC Bournemouth. Bei Racing Straßburg trifft er nun unter anderem auf den ehemaligen Sturm-Graz-Angreifer Emanuel Emegha.