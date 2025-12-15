Die 66. Episode als Podcast anhören:
Ansakonferenz
Das Herbst-Zeugnis der Bundesliga-Klubs
Wer glänzt, wer wackelt – und welcher Verein bekommt einen Fleck? Die Ansakonferenz verteilt Noten.
Zeugnistag bei der Ansakonferenz!
Pünktlich zur Winterpause nehmen Hannes, Harald und Patrick alle Bundesligisten unter die Lupe und vergeben ihre Noten für den Herbst. Wer hat überrascht, wer enttäuscht – und bei wem zeigt der Trend klar nach oben oder unten?
Zusätzlich werfen wir einen Blick auf die Zuschauerzahlen: Welche Klubs ziehen die Fans an, wo bleibt der Funke aus?
Und jetzt bist du gefragt: Gehst du bei den Noten mit – oder hättest du ganz anders bewertet?
Hier ansehen: