Ansakonferenz

Das Herbst-Zeugnis der Bundesliga-Klubs

Wer glänzt, wer wackelt – und welcher Verein bekommt einen Fleck? Die Ansakonferenz verteilt Noten.

Kommentare

Zeugnistag bei der Ansakonferenz!

Pünktlich zur Winterpause nehmen Hannes, Harald und Patrick alle Bundesligisten unter die Lupe und vergeben ihre Noten für den Herbst. Wer hat überrascht, wer enttäuscht – und bei wem zeigt der Trend klar nach oben oder unten?

Zusätzlich werfen wir einen Blick auf die Zuschauerzahlen: Welche Klubs ziehen die Fans an, wo bleibt der Funke aus?

Und jetzt bist du gefragt: Gehst du bei den Noten mit – oder hättest du ganz anders bewertet?

Hier ansehen:

Die 66. Episode als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

Wähle das Bundesliga-Team der Herbstsaison!

Wähle das Bundesliga-Team der Herbstsaison!

Bundesliga
40
Maybach: Ein besonderer Geburtstag

Maybach: Ein besonderer Geburtstag

Bundesliga
15
FAK: Turbulente Wochen, positiver Abschluss - und jetzt?

FAK: Turbulente Wochen, positiver Abschluss - und jetzt?

Bundesliga
79
WSG legt offiziell Protest gegen Wertung des 1:2 in Hartberg ein

WSG legt offiziell Protest gegen Wertung des 1:2 in Hartberg ein

Bundesliga
3
Weiter mit Kulovits? Von Rapids Spielern gibt es dafür Zuspruch

Weiter mit Kulovits? Von Rapids Spielern gibt es dafür Zuspruch

Bundesliga
130
Blau-Weiß lebt noch: "Wir waren alle am letzten Zacken unterwegs"

Blau-Weiß lebt noch: "Wir waren alle am letzten Zacken unterwegs"

Bundesliga
6
Gut begonnen - und dann fängt das "Kopfkino" bei Rapid wieder an

Gut begonnen - und dann fängt das "Kopfkino" bei Rapid wieder an

Bundesliga
65
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LAOLA1+ Ansakonferenz FC Red Bull Salzburg SK Sturm Graz LASK TSV Hartberg SK Rapid Wien FK Austria Wien Wolfsberger AC FC Blau-Weiß Linz SCR Altach WSG Tirol SV Ried GAK Harald Prantl Patrick Gstettner Johannes Kristoferitsch