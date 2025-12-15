Zeugnistag bei der Ansakonferenz!

Pünktlich zur Winterpause nehmen Hannes, Harald und Patrick alle Bundesligisten unter die Lupe und vergeben ihre Noten für den Herbst. Wer hat überrascht, wer enttäuscht – und bei wem zeigt der Trend klar nach oben oder unten?

Zusätzlich werfen wir einen Blick auf die Zuschauerzahlen: Welche Klubs ziehen die Fans an, wo bleibt der Funke aus?

Und jetzt bist du gefragt: Gehst du bei den Noten mit – oder hättest du ganz anders bewertet?

