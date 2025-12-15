Suljovic, Mensur Suljovic, Mensur SUL
Cameron, David Cameron, David CAM
Endstand
3:1
3:1 , 2:3 , 3:1 , 3:1
NEWS

Erfolgreicher Auftakt! Suljovic steht bei Darts-WM in Runde zwei

Suljovic meistert seine Auftaktpartie und trifft nun auf Joe Cullen.

Erfolgreicher Auftakt! Suljovic steht bei Darts-WM in Runde zwei Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Mensur Suljovic gewinnt in der ersten Runde der Darts-WM gegen David Cameron mit 3:1.

Suljovic startet stark in die Partie gegen David Cameron und gewinnt den ersten Satz mit 3:1. Im dritten Leg gelingt ihm das entscheidende Break

Im zweiten Satz hat Suljovic im Decider vier Setdarts, vergibt diese jedoch, sodass Cameron den Satz für sich entscheidet und auf 1:1 ausgleicht.

Doppelprobleme bei Suljovic

Im dritten Satz lässt der Österreicher erneut zwei Setdarts ungenutzt, doch Cameron kann diese Chancen nicht verwerten. Mit seinem dritten Versuch sichert sich Suljovic schließlich den Satz zum 2:1.

Den letzten Satz entscheidet Suljovic mit dem dritten Matchdart für sich. In Runde zwei bekommt es der Österreicher mit dem an Nummer 32 gesetzten Engländer Joe Cullen zu tun.

